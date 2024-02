Ciclo lectivo: en la capital, Jaldo presentó el programa interministerial educativo

“Hemos querido venir con todo el gabinete provincial, garantizando que, por ejemplo, cuando empiecen las clases el Ministerio de Salud va a ir a cada una de las escuelas a revisar y a darle el certificado a cada uno de los chicos y chicas -dijo-. Lo mismo para aquellos chicos que tengan problemas de documentación. Que esperen en la escuela, que no hagan largas filas, que el papá no pierda todo el día porque el Registro Civil recorrerá los establecimientos renovando o entregando nuevos documentos a todos aquellos que no lo tienen”, agregó.