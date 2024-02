La opinión de un ex Puma respecto al considerado mejor try de la historia

Consultado acerca de los tipos de tries que se acerquen a su preferencia, agregó: “prefiero un try de equipo, mientras más jugadores la toquen, mejor. Uno muy bueno me parece el que nos hizo Robertson (Scott) cuando los All Blacks nos ganaron al último minuto en cancha de River”, recordó. Ese 1 de diciembre de 2001, los Pumas estuvieron a punto de hacer historia en el Monumental. Llegaron a los minutos finales venciendo a Nueva Zelanda 20-17, pero un error en la salida de Felipe Contepomi derivó en que el visitante encuentre huecos en la defensa “albiceleste” y consiguiera dar vuelta el marcador.“Fue un error nuestro no haber sacado la pelota de la cancha, ellos la movieron muy bien entre varios jugadores y nos clavaron”, recuerda el ex wing de la selección. Respecto a sus mejores anotaciones como jugador, afirmó: “yo no me acuerdo mucho de los tries que hice, pero sé que todos valieron y sumaron al equipo, eso es lo importante”, concluyó.