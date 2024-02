La Cámpora cruzó a Villarruel por el retiro del busto de Néstor Kirchner: "Viuda de Videla"

"La decisión de sacar el busto de Néstor Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007 fue suya y se enorgullece. 'Fui yo', afirma. Se hace cargo de una acción que ejecutó a escondidas. Oculta.Desaparecer es la tarea.'Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda', repite por segunda vez. Sigue sonriendo. Perversa. Brutal", agregó.