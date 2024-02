El mensaje de la madre de Alexéi Navalny a Vladimir Putin: "Déjeme ver a mi hijo"

En un video en redes sociales, Navalnaya apeló el martes al presidente ruso, Vladimir Putin, para que se le entreguen los restos de su hijo a fin de poder enterrarlo con dignidad. "Ya es el quinto día que no puedo verlo. No me entregan su cuerpo. Y ni siquiera me dicen dónde está”, dijo Navalnaya, vestida de negro, en el video, junto al alambre de púas de la Colonia Penal No. 3 de Kharp.