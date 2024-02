Belgrano quiere volver a ser protagonista en la Liga Federal

Por supuesto, el camino no será fácil, como bien anticipa Caniza. “Va a estar difícil la zona. Jujuy Básquetse armó muy bien, Tartagal tiene jugadores que ya vienen jugando ahí y va a ser difícil ir a jugar allá con el calor, el tiempo del viaje; Nicolás Avellaneda (SdE) tiene la base de los jugadores que ya vienen en el equipo, se sumó un pivot con mucha experiencia. Gimnasia y Tiro también tiene una buena base, vienen de salir campeones del Pre Federal, tienen un muy buen equipo. De acá los veo a Talleres y San Martín bastante bien, y me parece que esta zona va a ser bastante difícil. Me parece que Talleres puede ser que se corte arriba, habrá que ver quién los sigue”, pronosticó el entrenador. Claro, sin bajar a Belgrano de la pelea: “vamos a competir con todos. Creo que tenemos nuestras cosas buenas y cosas por mejorar. Vamos a tratar de ser lo más competitivos posibles”, concluyó.