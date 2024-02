El Poder Ejecutivo y gremios largaron la paritaria docente

Acerca de la hora extendida -otro plus que se costeaba con fondos nacionales-, el referente de la ATEP informó que no es una obligación para los docentes cumplir con ella mientras los alumnos no vayan a clases. Y aseguró que una vez iniciadas las mismas, en caso de no haber fondos para garantizar su pago, se buscará soluciones porque hay voluntad de mantener en vigencia la quinta hora.