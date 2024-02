Violento San Valentín: policía irrumpió en la habitación de un motel y golpeó a su ex novia

Además causó todo tipo de destrozos dentro de la habitación hasta que los encargados del motel llamaron a la policía que se hizo presente en el lugar y lograron calmarlo al efectivo quien quedó detenido.

Los heridos fueron trasladados hacia el hospital Juan Domingo Perón. La chica, según testigos del episodio del que también participó una abogada del fuero local, varios efectivos y hasta personal que relevó los daños materiales, no dejaba de llorar y de repetir que no se trataba de una infidelidad sino que ella misma había terminado la relación con el policía quien al parecer no soportó que la chica lo dejara.