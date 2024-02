¿Cuáles son los 10 jugadores más longevos en debutar con la camiseta de San Martín?

Con 40 años, 3 meses y 21 días, el misionero sumó 25 minutos con la camiseta de San Martín. Vale mencionar que, si bien ingresó en el complemento del amistoso frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el que marcó el gol que definió el partido, dicho enfrentamiento no contabiliza para estadística debido a que no se trata de un partido oficial. "Para la gente que cuestiona la edad, me preparo y me cuido, soy competitivo. Que me sigan exigiendo que me van a hacer mejorar", decía el delantero, luego del duelo frente al “albo” en La Ciudadela.