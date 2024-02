Los volantes marcan el ritmo en San Martín de Tucumán

Sin embargo, la tarde para Monje no fue del todo perfecta. Sobre el cierre del primer tiempo, cabeceó para atrás y le dejó la pelota servida a Misael Sosa, que probó los reflejos de Darío Sand. “Hablamos en la cancha cuando terminó el primer tiempo. Me dijo que cuando patea el arquero a él lo agarra de espaldas y entonces no ve la pelota. La pude tapar qué es lo importante”, bromeó Sand sobre el error del “8”.