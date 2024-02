Martín Guzmán: "Milei no tiene un plan para bajar la inflación, sino para dolarizar"

Para Guzmán, lejos de la dolarización, “la solución es recuperar la moneda, no abandonarla”. “Ese es un camino que no es sencillo", admitió el ministro, que además reconoció en varios tramos del reportaje que el gobierno de Alberto Fernández no supo resolver asuntos clave. "Si se requiere ordenar las cuentas públicas, tener un sistema productivo más vibrante, que el Estado tenga un rol muy activo donde haya un ambiente con conocimiento e infraestructura”, agregó el economista.