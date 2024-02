"Salí por la gente", afirmó Messi sobre su presencia en el entrenamiento de Hong Kong

Quienes asistieron al entrenamiento abierto, que también convocó a miles de personas, gozaron más de Messi. Ese día el jugador estuvo haciendo los ejercicios a la par de sus compañeros y jugó también de muy buen ánimo con varios niños. “La verdad es que fue mala suerte que no pudiera jugar en Hong Kong. En el primer partido, en Arabia Saudta, sentí una lesión en el abductor y por eso me sacaron. Jugué el siguiente partido para ver cómo me sentía, porque me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero no había lesión. Por eso intenté y probé", detalló el ex jugador de Barcelona y PSG. "Tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la gente que había, Pero la molestia seguía estando y se me hacía muy difícil jugar”, agregó el número 10.