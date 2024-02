¡Cuidadito! Cuál fue la advertencia que le hizo Oriana Sabatini a Paulo Dybala si no se casaban

Al parecer, el compromiso llegó a concretarse gracias a una negociación entre el futbolista y la joven actriz. “Cuando me vinieron con la sorpresa, que nos llamaron desde Roma, dije ‘¿¡qué!? ¡Mentira!’. Porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me voy a casar nunca, yo no me caso’”, contó la venezolana al aire.