Unión por la Patria presiona a Villarruel a convocar a sesión para tratar el DNU

Por su parte, el senador, Sergio Leavy, explicó: “La semana pasada, junto a cuatro senadores, cumplimos con lo que dice nuestro reglamento. Si se unen cinco senadores y piden sesión especial, la vicepresidenta de la Nación, en este caso, tiene la obligación a convocarnos. La vicepresidenta no abrió el Senado, cuando por el reglamento, por el artículo 20, le impone que debe convocar una sesión especial, cuando se da este caso. No sabemos si por omisión o por falta de experiencia, no la convocó”.