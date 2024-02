La respuesta de Martínez a Espert: “A mí no me gusta tomar de la mala ni de la buena”

“Dijo que la lectura que realizó el secretario parlamentario de los artículos que se iban a suprimir o extraer a la hora de votar habían sido votados por el cuerpo con mayoría requerida; segundos antes había pedido a quienes seguimos planteando que no tenemos sobre nuestras bancas el texto definitivo que dejemos de tomar de la mala”, introdujo. Y completó: “A mí no me gusta tomar de la mala ni de la buena”.