Facundo Manes, duro contra Milei: "lo que necesitamos son estadistas, no leones"

Concluyendo su intervención, el diputado afirmó: "La libertad que proclaman es una falsa libertad, carente de fraternidad e igualdad. Es una libertad que surge del fanatismo, no del diálogo y el consenso". Manes destacó que lo propuesto no representa un capitalismo moderno, sino más bien un anarcopopulismo de derecha carente de humanismo. Enfatizó la necesidad de equilibrio, esperanza y un propósito común, argumentando: "No confiamos en las fuerzas del cielo, confiamos en la fuerza de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología". Concluyó su intervención diciendo: "Vamos en búsqueda de una verdadera libertad, y para eso necesitamos estadistas, no leones".