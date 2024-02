Con fuertes críticas a Bullrich por el operativo de seguridad, arrancó la sesión

La diputada de la UCR planteó: "Lo que sucedió ayer con militantes y mujeres radicales detenidas en las inmediaciones del Congreso ha sido un exceso. No queremos que nos conviertan en kirchneristas porque estamos diciendo esto. No somos kirchneristas, no estamos de acuerdo con que corten las rutas ni corten la calle. Pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos".