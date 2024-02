Cartas de lectores: corrida de toros

Vimos en LA GACETA del 29/01/24 que vuelven las corridas de toros a Ciudad de México. Esa noticia nos causó vivo desagrado, por lo que le envié un Whatsapp a un amigo mejicano de Monterrey en estos términos: “Estoy en contra de las corridas de toros. Hacer padecer a los animales por diversión ofende a la civilización. Los toros saben de encierro, de la firmeza de sus cuernos, pero no del engaño de la capa, de floretes, ni de banderillas. Ya está, hay que dar vuelta la hoja. Matar y comer vacas y toros es otra cosa, es nuestra alimentación y eso lo legitima; además al rebaño se le sacan sólo los excedentes. No se lo depreda”. Mi amigo Sergio Luna me respondió: “También yo siempre he estado en contra de este espectáculo y por eso jamás he asistido a ninguna corrida. Hacen sufrir mucho al toro y es un abuso que los rejoneadores y los banderilleros ¡lo maltraten con el fin de facilitarle al torero su muerte! Si en los circos prohibieron el uso de animales y no eran maltratados, pues con toda la razón las corridas de toros sí deben de desaparecer! Saludos desde Monterrey Nuevo León, México, la ciudad de las Montañas”.