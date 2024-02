Cartas de lectores: aumento del servicio de agua

El Gobierno de la provincia anunció un aumento de la tarifa del agua en un porcentaje del 200%, que se iba a dividir en dos tramos a partir del vencimiento siguiente al anuncio. El gobierno cumplió con su palabra y las facturas del agua empezaron a llegar con un 100% para febrero y un 200% será para marzo. Ahora bien, se debería entender que el costo de cualquier cosa, va de la mano con la calidad del bien o servicio que se brinda. En el caso que nos ocupa, el servicio de agua es un desastre. En la zona en que vivo el agua sale color chocolate como si fuéramos una sucursal de la empresa de la familia Fort. Pero no es todo, por ser un edificio, las normas municipales, nos obligan a realizar una limpieza anual, que es bastante onerosa por cierto, de los tanques de agua. ¿Cuál es el resultado? Ninguno, sólo gastar dinero en vano y el chocolate sigue siendo de excelente calidad. Nos vemos obligados a invertir una importante cantidad de dinero en agua para, al menos, calmar nuestra sed, con agua en buenas condiciones, ese costo esta alrededor de, casi $ 10.000 mensuales, salvo que los que se animen a beber lo que la SAT llama agua potable quieran correr el riesgo de ser víctima de alguna enfermedad, vaya uno a saber de que tipo. Puede ser gracioso, pero uno debe bañarse y el agua que nos provee la empresa Aguas del Tucumán, en lugar de limpiarnos nos ensucia mas, es la triste realidad. Si de cloacas vamos a hablar, Dios nos guarde, son cientos las calles de Tucumán, por donde corren aguas cloacales porque el sistema esta colapsado y cada dos por tres sufre alguna obstrucción y el líquido pestilente se ve obligado a buscar una salida. Así “se fue enamorando” de la calles tucumanas, ni hablar del riesgo a la salud pública, que al Gobierno parece no interesarle. El principal generador de inflación, en este caso, el Estado provincial, nos obliga a un doble gasto: pagar un agua que es una porquería, intomable y muy probable que represente un serio riesgo para la salud de los consumidores, sino que además debemos comprar agua para reemplazar la inutilidad e inoperancia de la empresa estatal. Es la SAT la que debería estar indemnizado a sus clientes y no aumentando el valor de eso que ellos llaman agua potable. No les bastó con los aumentos en los impuestos inmobiliario, automotor, CISI -la municipalidad-, hay que continuar esquilmando al soberano para que algunos puedan seguir sosteniendo sus privilegios.