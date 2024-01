Enrique Romero: “Milei, estudioso de la Torá, debe estudiar a Salomón”

Añadio que el proyecto tiene puntos importantes, “pero (Javier) Milei debe ser prudente, y escuchar, no vaya a ser que profundice la grieta y amplíe el área de cultivo de quebrantos que dejó el kirchnerismo, para cosechar más miseria”. En ese marco, el dirigente señaló que el gobernador acudió en defensa de nuestra economía regional, “ejerciendo el concepto de la palabra ‘negociación’ que no es mala. No tiene un significado negativo, es un arte del que dependen los intereses del pueblo, porque el conflicto -a lo que sí parece cercano el Presidente- es considerado un obstáculo para alcanzar su objetivo”.