Susana Giménez cumple 80 años: quiénes son los invitados y quién es el cantante que montará un show

Hoy, y seguro será un motivo de brindis junto a sus amigos, Susana celebra haber superado un cuadro grave de Covid-19, el cual -según contó en numerosas entrevistas- pensó que le costaría su vida. "El peor miedo fue morirme primero, y después que me intubaran. Dije que si me tenían que intubar prefería que no. Que me dejen ir. Te duermen para ponértelo. Ese fue mi mayor miedo, el intubamiento. No tenía ganas de morirme en ese momento. El terror que te agarra, yo lloraba por todo", contó la conductora en Telefe al tiempo de recuperarse de la enfermedad.