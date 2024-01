Tafí del Valle Rugby Club, una ilusión que reverdece

Prueba de ellos es que Nahuel Galleguillo es, con apenas 22 años, uno de los jugadores de mayor experiencia que tiene Tafí del Valle RC, ya que está desde hace 10 años. “Es complicado porque los mayores se terminan yendo a otro lado, así que estamos todo el tiempo con chicos más jóvenes, que estudian y no siempre pueden ir a entrenarse”, corrobora Nahuel, quien en su momento se sumó a las filas del rugby por curiosidad. “La gente del club fue a la escuela y nos invitaron a sumarnos a los entrenamientos. Mi papá no quería, prefería que jugara al fútbol, pero a mí me gusta más el deporte físico. Igual, lo que más me gusta es el compañerismo y el respeto que hay. Parece un deporte muy brusco, pero no es tan así. Es cuestión de aprender a jugar y a caer. La dinámica que tiene te va convenciendo”, detalla el jugador.