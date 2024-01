Legislatura: opositores plantean el debate del voto electrónico

“Nuestra provincia sigue en una flagrante deuda, al no haber promulgado la ley reglamentaria consistente en el sistema de votación electrónica”, sostuvieron Berarducci y sus pares. Afirmaron luego que “el manejo electoral del oficialismo que nos gobierna está presente en forma continua desde antes de la reforma de 2006 y ha rechazado e impedido claramente cumplir con el mandato constitucional” del voto electrónico. Y aseguraron que el bloque alfarista “no puede ser cómplice de tamaña omisión en cuanto al cumplimiento de un mandato constitucional, que la doctrina constitucionalista ha desarrollado para tipificar a estos casos identificándolos con la figura de la inconstitucionalidad por omisión”. “En efecto, la inercia o pasividad del Poder Legislativo que es el encargado de sancionar la norma reglamentaria sobre el voto electrónico, por expreso mandato constitucional, desemboca ineludiblemente en esa figura si no asumimos nuestra responsabilidad, urgiendo y sancionando dicha ley reglamenta”, añadieron los legisladores alineados al ex intendente Germán Alfaro.