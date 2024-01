Paro de la CGT: Bullrich apuntó a sindicalistas, "jueces cómplices y políticos corruptos"

La dirigente del PRO expresó: "NO HAY PARO QUE NOS DETENGA. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente".