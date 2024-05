El economista Carlos Melconian respondió a una burla de Javier Milei y opinó sobre la inflación

“Yo no le voy a enseñar al ganador, pero supongo que para que te vaya bien hay que laburar y no enroscarse”. “La paciencia tiene que ser infinita -remarcó-. Hay que confiar en que la gente que te votó y te apoya. Tenés que llegar y hacer las cosas bien y mirar hacia adelante. No son bebés de pecho, pero imagino que tendrán la sabiduría para saber a cuánto le tenés que dar bola para que no te tomen de boludo o de cagón y a cuánto te tenés que dedicar a arreglar los temas”, precisó.