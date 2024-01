Ramiro Moyano, un refuerzo de lujo para Yacare XV en el Súper Rugby Américas

En una entrevista con ESPN, el fullback/wing formado en Lince contó que el primer contacto se dio a través de otro ex Puma lincero, Lucas Noguera Paz, quien vistió la camiseta de Yacare XV el año pasado. "Hablé con él de cómo era todo acá. Después del torneo me junté con Juan Ávila, que también es amigo. Y así, charlando de a poco, la cosa fue tomando forma. Finalmente, me junté con Le Fort y Diego Manson y todos estábamos interesados en que se pudiera dar", relató.