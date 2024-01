Según Adorni, Nación revisará las partidas a las provincias si no se aprueba la ley ómnibus

"El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas que el Gobierno transfiere o aporta a las provincias", dijo Adorni ante una consulta de la prensa acerca de cuál sería la reacción del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en caso de que el Congreso no aprobara la ley ómnibus.