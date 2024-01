La tajante opinión de Luis Brandoni sobre el paro de la CGT: “Empieza a las 12 del mediodía, es raro, ¿no?”

La opinión de Brandoni sobre la inflación y el plan de ajuste de Milei

Consultado por Juana Viale sobre el aumento de precios, Brandoni expresó: “Creo que nos va a ir mejor. No por la tarea exclusiva de los políticos y legisladores, sino porque creo que la sociedad argentina está siendo un cambio importante y se enteraron de que una de las maneras más eficaces de luchar contra la inflación es no comprar, o decir que no cuando le parece demasiado caro. Es el remedio más eficaz contra la inflación. Me da la sensación de que se están abusando de la inflación”.