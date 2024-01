“Diplomacia humanitaria”, entre balas y muertes

Por enésima vez

Aquello de “los dos estados”, que tanto se menciona -con una repetición de estribillo- cada vez que el periodismo aborda el asunto Israel-Palestina, hace unos días ocupó un lugar prominente. El presidente de EEUU insiste en que es “la solución”. La prensa difundió que Netanyahu se opuso. A horas de anunciada esa negativa, se la desmintió y sí se dio a conocer sobre una conversación telefónica Biden-Netanyahu. Aclaró el primer ministro Israelí –según lo exponen fuentes confiables- que no se interpretó su posición. Que él no pretendía impedir la solución de los dos estados. En el enlace telefónico discutieron sobre la naturaleza posible del estado palestino con una singularidad: la de no poseer fuerza militar de envergadura. En la Casa Blanca Biden expresó a los periodistas acreditados que “hay varios tipos de soluciones de dos Estados”.