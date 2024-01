Javier Mascherano habló sobre el “club de amigos” de la Selección argentina

“Yo me puedo hacer cargo de que perdí tres finales, o cinco. Me hago cargo. Ahora, que los entrenadores se hagan cargo de que a los jugadores los elegían ellos, no los elegía yo. Y las reuniones con Sampaoli en Rusia… En todas las reuniones hubo testigos, estaba el presidente de la AFA. Ya está, me alcanza y me sobra. Si yo me hubiese manejado mal, hoy no estaría en la AFA. A mi me llamó Tapia para estar acá, no fue que vine un día y me metí de prepo. Me llamaron él y Scaloni. Esa es la verdad”, añadió.