Botellas de plástico y el calor: cuáles son los riesgos de exponerlas al sol

¿Qué es el antimonio?

La mayor parte de las botellas de plástico utiliza PET (politereftalato de etileno), donde el antimonio es uno de los componentes. Éste puede ser tóxico (al igual que otros componentes de los plásticos) e, incluso, mortal si se consume unos 100 mg. Se estima una persona ingiere unos 0,5 mg/día desde diversas procedencias. Algunos estudios muestran que ciertas circunstancias, como plásticos de mala calidad no regulados, el envejecimiento, el calor, los múltiples rellenados, etc., podrían tener implicaciones sobre la salud. Pero no solo en las botellas de plásticos para el agua sino para otros líquidos (jugos, vinos, aceites, vinagres, etc.)