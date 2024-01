¿Cómo meterse al agua responsablemente?

También es importante no manipular el oído con elementos no adecuados, “No hay que tocarse el oído con elementos extraños. Lo mejor es secarse bien el oído no solo con toallas limpias sino también con aire, de ser posible, como un secador de pelo a larga distancia”, agregó Pablo Haustein, médico especialista en otorrinolaringología, en diálogo con LA GACETA.