Jaldo acordó con empresarios la finalización de obras en escuelas y seguridad

"La Nación al no estar enviando fondos y no haber interlocutores válidos hay una incertidumbre total pero el gobernador (Jaldo) nos pidió que bajemos el ritmo pero no paremos las obras" por lo que "iremos cerrando modulos, como por ejemplo para que el 1 de marzo los chicos puedan iniciar las clases y también para las obras de seguridad", resumió Garber.