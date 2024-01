Vuelve a escribirse una historia netamente tucumana en la máxima categoría

“Eran partidos muy lindos de jugar porque iba mucha gente”, contó Máximo Mansilla. El punta-receptor se vale del testimonio de papá, Aldo, que jugaba en Social Monteros. “Lo que me contó de esa época es que eran equipos muy ‘locales’. No había tantos profesionales y muchos trabajaban en algo más”, describió Mansilla. Al igual que en el puesto de su padre, “Maxi” es uno de los que más creció en el equipo de Leonardo Patti. El interparejas entre tucumanos, reconoció el jugador, tendrá un toque diferente. “Lo hemos hablado un poco. Obviamente tiene un gustito especial”, indicó. “Salimos a ganarlo, no salimos a ver qué pasa. Lo vamos a buscar”, fue contundente el punta-receptor.