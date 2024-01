En San Pablo están confiados en que podrán torcer la historia en Metán

En ese juego San Pablo no estuvo fino a la hora de culminar los ataques. Falló mucho en los últimos metros y esa fue la principal diferencia que hubo con su rival, que tuvo casi una efectividad del 100%. “Me puse a ver el partido completo otra vez, y tuvimos muchas situaciones. Lamentablemente la pelota no quiso entrar”, lamentó el goleador Gonzalo Masmud, dejando en claro que de cara a la revancha su equipo tiene que modificar algunas cosas y ser más punzante. “A veces por querer asegurar las jugadas terminamos haciendo una de más. EnMetán tenemos que tratar de jugar más directo. De esa manera tenemos que marcar los goles que acá no pudimos convertir”, agregó.