"Nunca me pidieron disculpas": la madre de Fernando Báez Sosa criticó a los padres de los rugbiers

Por otro lado, la mujer relató el momento en que vio las imágenes del asesinato. “Una madre da todo por su hijo. Viendo esa secuencia, nada podía hacer. Tenía ganas de agarrarlo, de cubrirlo para que no le hagan daño. Me hubiese gustado que todos esos golpes fueran para mí, no para él”, rememoró.