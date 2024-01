Crece la tendencia de las parejas DINK: doble ingreso y sin hijos

- Algunas parejas manifiestan que tienen poco o nulo afecto por las infancias. Aquí hay que hacer una salvedad porque hay personas a las que no les agradan los niños y otras a las que en realidad sí les agradan, pero no quisieran tener un rol de cuidados permanente con otras personas. Entonces suelen ser grandes tíos/tías, pero no quieren ejercer la paternidad o la maternidad.