De acuerdo con un estudio científico, los primeros primates vivían en pareja

Ya se sabe que esto de vivir en parejas no es solo cuestión de humanos. Incluso hay muchas especies que son monógramas, según se ha comprobado. Ahora, de acuerdo con lo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, científicos de las universidades de Zurich y Estrasburgo comprobaron que los primeros primates vivían en parejas y solo alrededor del 15% de los individuos eran solitarios.