“Colo” Barco le respondió a Cascini: “Si levantaban el teléfono, quizás seguía”

"Desde un principio, a mi representante le dije que no quería ejecutar la cláusula, que le quería dejar un porcentaje a Boca. Es el club que me dio todo desde un comienzo. Estoy muy agradecido. Tratamos de negociar hasta último momento; cómo no se llegó a un acuerdo, no me quedó otra que ejecutar la cláusula", detalló el juvenil, que jugará el Preolímpico con la Selección Sub-23, a partir del próximo sábado.