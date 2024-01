Cuando Tucumán fue epicentro del mejor tiro del mundo

En la rama femenina del skeet, la ganadora fue la china Wu Lanying, en lo que fue el único podio mundial en toda su carrera. En juniors, por su parte, ganó otro soviético, Anatoly Federov. En esa categoría, hubo una medalla para Argentina, y para Tucumán: Alejandro Díaz fue bronce. Un tirador cuyo paradero, para la comunidad del tiro tucumano, es una incógnita. “Era hijo de Alejo Díaz, tirador amigo nuestro. El padre falleció hace mucho, y Alejandro no sé dónde está; no volvió nunca más al club, no lo vimos por la calle. No sabemos dónde está”, contó Diamante.