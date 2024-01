Angustia social: más allá de Milei, es la inflación que erosiona la vida

De modo menos sofisticado, lo que en el fondo abruma es saber si con lo que entra en cada caso (sueldo, jubilación, plan social, ganancia de un comercio, changa, etc.) se llega o no se llega a fin de mes. El ingreso es un precio que, si sube menos que la inflación, obliga a privarse o a desahorrar o a pedir prestado o a no pagar las deudas. Quizás enero se haya hecho menos complicado por el medio aguinaldo, pero lo cierto es que la capacidad de compra ha empezado a flaquear, lo que anuncia para dentro de algún tiempo el consabido parate productivo.