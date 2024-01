La historia del boxeador tucumano que tiene un carrera que promete y quiere convertirse en campeón mundial

Si bien su carrera sigue en ascenso, Ruiz reconoce que la posibilidad de pelear en Tucumán está cada vez más lejos. “Es un sueño pendiente porque nunca pude hacerlo. Lo hice en otras provincias, pero acá todavía no. Igualmente no creo que pueda hacerlo porque no hay nadie con el que pueda seguir escalando. Lo mismo me pasa en Argentina. Por eso ya llevo varios enfrentamientos con chicos extranjeros. Este año tengo que salir a pelear afuera para conseguir lo que quiero”, explica. “Hago boxeo porque me gusta y porque todavía tengo hambre de gloria. Pero el día que no lo vea como viable, lo voy a dejar; por más que hoy sea un ingreso de dinero fácil”, añade.