EN VIVO: continúa el debate de la ley ómnibus en el plenario de comisiones de Diputados

Por su parte, la radical Carla Carrizo dirimió en favor de Martínez: "Me parece una falta total de respeto de la diputada de LLA, porque acá estamos todos los partidos que garantizamos la gobernabilidad parlamentaria; y acá entre colegas el respeto no se pierde, no lo vamos a permitir; aprenda las reglas si quiere convivir acá cuatro años".