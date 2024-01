¿Cómo actúa el Senasa cuando se denuncian posibles contagios encefalitis equina?

En cuanto al movimiento de equinos no vacunados, la normativa establece que “los que se movilicen desde provincias en las que se ha diagnosticado encefalomielitis equina, podrán hacerlo dentro de la misma provincia o hacia otras provincias que tengan la misma condición”, dice la normativa vigente. En tanto, los no vacunados “que se movilicen desde provincias en las que no se ha diagnosticado encefalomielitis equina, podrán hacerlo dentro de la misma provincia o hacia otras provincias que tengan la misma condición sanitaria”, señala la disposición del Senasa.