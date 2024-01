Caso Junior Benítez: la estremecedora denuncia de la familia de la ex pareja del futbolista

La familia Ayala brindó por la llegada del Año Nuevo sin Anabelia, según relata Clarín. Su hermano, Agustín, fue hasta la habitación de la joven y tocó la puerta. Ella no le respondió. No le pareció raro porque era una actitud normal de ella. No sabían que la joven había decidido quitarse la vida ahorcándose.



Mientras todo esto pasaba, en otra casa del barrio de Malvinas Argentinas, la familia del ex jugador de Atlético Tucumán y Boca observaba el horror por medio de una tablet, a través de una aplicación, sin hacer nada. Es lo que denuncian los padres de Anabelia luego de escuchar un audio en el que una presunta familiar de Benítez relata lo sucedido.