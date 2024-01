La agenda económica fija la necesidad y las urgencias

En cuanto a lo financiero, se viene exhibiendo resultados favorables desde que se produjo el salto cambiario el 13 de diciembre, con el BCRA registrando un saldo neto comprador por poco más de U$S 2.950 millones, la mejor racha desde septiembre de 2022 cuando en ese entonces se implementó la primera etapa del dólar soja. El stock de reservas brutas se ubica en U$S 23.455 millones, con un incremento de U$S 2.530 millones tras 13 ruedas cambiarias; por su parte, las reservas netas de la autoridad monetaria pudieron recuperarse desde un mínimo histórico negativo de U$S 11.360 millones al final de la gestión anterior. El rojo se habría recortado hasta un estimado de U$S 8.650 millones en la actualidad, indica el reporte al que accedió LA GACETA.