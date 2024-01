En 2024, Martín Contini espera cosechar los frutos de su siembra

Martín que no hubo un motivo particular, como cambio de palos o cuestiones personales, sino la propia naturaleza del golf. “No lo descifra ni el que más lo estudia. Esto es así. Un día andás bien, al otro no. Un torneo sí, otro no. Un año sí, otro no. Y todo esto quizás con el mismo nivel de golf. Los resultados no fueron los que yo quería, pero en líneas generales al trabajo lo hice. Creo que es cuestión de ir haciendo hincapié en las cosas importantes”, considera.