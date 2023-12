Nelson Ledesma brinda por un 2024 bajo par

"En parte fue por una mala decisión mía, de cambiar los palos cuando mejor estaba jugando. Salieron los palos nuevos de Titleist y yo los quería tener. Estaba como chico con juguete nuevo, pero nunca les agarré la mano. Para colmo, después de jugar segunda ronda en Chicago, en un torneo en el que venía dentro del corte, cuando quise guardar la bolsa con los palos en el auto sufrí un corte en un dedo. Por ese incidente tuve que bajarme de ese torneo y del siguiente, y recién a las tres semanas pude volver a jugar, aunque no quedó tan bien el dedo, todavía hoy me cuesta cerrarlo. Me costó agarrar el ritmo de juego que venía teniendo", relata.