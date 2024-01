"El veto de la intendenta Chahla evita que crezca la actividad económica y el empleo genuino"

Ante la notificación del veto, los concejales señalaron que los argumentos de la intendencia son falaces. "Aducen que extender este beneficio podría afectar las arcas municipales. Y lo cierto es que no perjudica al municipio en nada, porque son previsiones de ingresos que hoy la capital no tiene, porque son negocios que aún no están constituidos o registrados. Es falaz".