Streaming, mucho más que películas: ¿cómo se aplica en los sectores productivos?

Pero no sólo se puede utilizar en ventas de productos que tengan que ver con las nuevas tecnologías, la tendencia mundial en las industrias es la utilización de la herramienta del streaming. Llevan adelante un monitoreo en tiempo real del inventario mediante sensores que rastrean los productos que ingresan y salen. Esto proporciona información crucial para la optimización y planificación de la producción, de esta manera se aseguran no “sobrestockearse”, pero lo fundamental es la capacidad de no quedarse sin insumos que se traducen en parar alguna línea productiva.