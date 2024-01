Días antes del crimen, tres de los acusados se habían peleado con amigos de Tomás Tello

Los agresores, según la versión de la madre, estaban enojados porque el joven no los dejó entrar a la celebración: "Ellos van a la casa de Tomi para entrar a la fiesta y él no los deja entrar, inclusive me lo contó mi hijo el 24, me dice ‘mami sabés que un amigo se peleó con tres chicos de Buenos Aires en la joda que hice, pero yo no los dejé entrar porque iba a ser para 'quilombo'”.